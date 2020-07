Calciomercato Milan – Vlahovic, futuro incerto: rossoneri sempre attenti

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Da gioiello di casa a panchinaro di lusso, questo il triste destino di Dusan Vlahovic. Il giocatore, dopo aver scontato due giornate di squalifica contro la Lazio, ha giocato soltanto 117 minuti in 5 partite con la Fiorentina. L’allenatore Beppe Iachini gli ha spesso preferito Patrick Cutrone e Christian Kouamè, relegandolo in panchina senza troppi rimpianti.

Una situazione che non fa di certo piacere al serbo, che vorrebbe giocare con continuità. Secondo quanto riferisce ‘Calciomercato.com’, per la Viola il classe 2000 non è un incedibile: ci sono in piedi diverse ipotesi, dal prestito alla cessione a titolo definitivo. In questo senso il Milan rimane sempre attento, perché il giocatore piace da tempo ed era stato inserito nella lista degli acquisti di Ralf Rangnick. Nonostante il mancato arrivo del tedesco, non è di certo da escludere un interesse da parte di Paolo Maldini e Frederic Massara. La concorrenza, però, è molto folta: Vlahovic piace molto sia in Germania che in Spagna.

