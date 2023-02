Milan femminile, Ganz: “Playoff punto interrogativo, ma vogliamo sognare”

Il Milan femminile allenato da Maurizio Ganz ieri ha conquistato una storica vittoria sul campo della Juventus. A trascinare la squadra verso il successo ci hanno pensato Piemonte e Thomas, mentre di Sembrant il gol della speranza delle bianconere. Grazie a questo trionfo, il Milan sale a 28 punti in classifica, a -4 dall'Inter che occupa, in questo momento, la quarta posizione. Intervenuto ai microfoni di 'La7', Ganz ha commentato la vittoria della sua squadra: "Le prime cinque della classifica sono tutte lì. Non vogliamo mollare, partita dopo partita dobbiamo guardare a noi stessi. Le otto gare dei playoff saranno un punto interrogativo. Era importante far vedere che noi ci siamo e vogliamo sognare. Non ci costa niente: ora siamo a 6 punti dalla Juve seconda. Il primo posto è lontano, vogliamo continuare a combattere". Inter-Milan, le probabili formazioni: 3-5-2 senza Leao?