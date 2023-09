Milan Femminile, Ganz: “Roma? La affronteremo nella maniera giusta”

Intervistato dal canale ufficiale del club, Maurizio Ganz, allenatore del Milan Femminile, ha parlato in vista dell'esordio in campionato

"Secondo me abbiamo fatto un ottimo pre-campionato. Ci siamo preparati molto bene, ed è stata la scelta giusta fare i due tornei in Francia e in Spagna. Tante indicazioni positive, quest'anno abbiamo cambiato 5/6 giocatrici nelle posizioni che ci servivano e abbiamo mantenuto un blocco importante della passata stagione. Abbiamo fatto un lavoro classico su tutti i principi. Sono felice di poter lavorare con un gruppo di 26 giocatrici che possono essere tutte titolari. Sia in fase difensiva che in fase offensiva siamo cresciuti con i nuovi acquisti. Incontriamo la squadra che l'anno scorso ha vinto il campionato. La affronteremo nella maniera giusta, cercando di portare a casa i tre punti. Anche loro non saranno contente di incontrare subito il Milan. Sono contento di poter iniziare con una partita importante". LEGGI ANCHE: Zazzaroni dice la sua sulla sconfitta del Milan "Sconfitta insopportabile"