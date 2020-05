Milan Femminile, Ganz: “Giacinti è come me, ha senso del gol e cattiveria”

MILAN NEWS – Maurizio Ganz, allenatore del Milan Femminile, ha parlato in diretta Instagram con Carlo Pellegatti. Ecco l’elogio a Valentina Giacinti: “Le ragazze danno sempre il massimo, vogliono sempre allenarsi. Valentina Giacinti ha senso del gol, cattiveria agonistica, mi ci rivedo un po’ come giocatore. E’ fredda dentro l’area. Ha senso del gol innato, dice che si ispira a Bobo Vieri, ma con caratteristiche completamente diverse. Fa tanti gol perché come Pippo, come me e come tanti altri giocatori pensano sempre di segnare anche quando la palla è persa”. Per vedere la sua intervista integrale, continua a leggere >>>

