Milan Femminile, Ganz: “Ci aspetta una stagione importante”

Intervistato dal canale ufficiale del club, Maurizio Ganz, allenatore del Milan Femminile, ha parlato in vista della prossima stagione

Intervistato dai microfoni del canale ufficiale del club, Maurizio Ganz , allenatore del Milan Femminile , ha parlato in vista della prossima stagione: "È una stagione importante, con giocatrici nuove, abbiamo tenuto saldo il blocco dell’anno scorso, abbiamo preso le giocatrici che ci servivano nei ruoli in cui avevamo bisogno, sono molto contento. Servirà molta dedizione e concentrazione e fatica, il gruppo farà la differenza".

Infine, l'ex giocatore rossonero ha concluso: "La preparazione è il momento più importante della stagione, le nuove giocatrici dovranno integrarsi, tecnicamente è un’ottima squadra. L’obiettivo stagionale è arrivare nella poule scudetto e arrivare in semifinale di Coppa Italia per il quarto anno consecutivo, facendo meglio e arrivando in finale". LEGGI ANCHE:Milan, contatto Lukaku-Maldini, poi però... >>>