Milan Femminile, Fusetti: “La mia passione è nata quando avevo 8 anni”

Milan Femminile, le parole di Laura Fusetti

"Tanti miei coetanei mi prendevano in giro perchè giocavo a calcio, non tanto quelli della mia squadra perchè loro erano contenti di giocare con me. Per me è sempre stato facile perchè il calcio mi piaceva e mi faceva divertire. La mia passione è nata a 8 anni quando ho iniziato a seguire mio padre che giocava a livello amatoriale, all’epoca per noi ragazze era praticamente impossibile giocare a calcio per gli stereotipi che fosse un gioco “da maschi”, ed infatti io ho iniziato a giocare in squadre maschili all’oratorio. I miei genitori mi hanno sempre dato la possibilità di giocare a calcio, ma prima dovevo studiare e fare i compiti, perchè non c’era la certezza di lavorare giocando a calcio. Io ci ho sperato e creduto tanto".