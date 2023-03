Milan femminile, Bergamaschi: “Contro la Roma due partite difficili” | News

Intervistata da 'Il Giorno', Valentina Bergamaschi ha rilasciato delle dichiarazioni sul Milan femminile. Queste le dichiarazioni della calciatrice rossonera: "Abbiamo fatto fatica nella prima fase e ci siamo riprese nella seconda, imparando a conoscerci, godendo dei nuovi innesti che ci hanno aiutato a migliorare come squadra. Abbiamo dimostrato il nostro valore, possiamo lottare per la Champions. La semifinale di Coppa Italia contro la Roma? Saranno due partite difficili, 180 minuti da vivere. Vorrei vedere la stessa fame vista contro il Como, non vogliamo avere nessun rimorso". Milan, tre assenze importanti contro la Fiorentina: la probabile formazione.