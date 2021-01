Milan, Fascetti: “Sorpresa Kalulu… è tanta roba” | News

Ultime Notizie Milan News: Kalulu, le parole di Fascetti

MILAN NEWS – Il tecnico Eugenio Fascetti è intervenuto ai microfoni di TMW. Fascetti ha parlato di Pierre Kalulu e non solo. Ecco cosa ha detto.

"I rinforzi me li aspetto soprattutto dalla Juve, dal Milan, dall'Inter ma anche dalla Fiorentina. Fossi il Milan un paio di pezzi li prenderei perchè può essere un anno favorevole. E' una sorpresa, ma ormai sta dimostrando pur con parecchie assenze di essere forte: gioca e diverte. E' stato un anno in cui ha fatto più punti di tutti. Quando Ibrahimovic recupererà bisognerà vedere quanto potrà andare avanti con continuità, in ogni caso un altro attaccante serve. Dietro occorre un centrale forte, anche se hanno scoperto Kalulu che è… tanta roba, ha vent'anni".