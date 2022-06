Milan, il vice dell’ex CT del Belgio: “De Keteleare è un Totti belga”

Vital Borkelmans, vice dell'ex CT del Belgio Marc Wilmots, ha parlato di Divock Origi e Charles De Ketelaere, obiettivi di mercato del Milan

Vital Borkelmans , vice dell'ex CT del Belgio Marc Wilmots, ha descritto Divock Origi con una bellissima frase che fa capire l'atteggiamento del prossimo attaccante del Milan: "Happy man, hard working" . Un uomo felice che lavora duro. “Un po’ come Leao. Ho visto delle foto in cui il portoghese ride mentre corre, credo si troveranno bene”. Queste le dichiarazioni integrali riportate da 'Gazzetta.it'.

Vital, ci racconti. “Nel 2014 Origi segna alla Russia e diventa il più giovane calciatore belga ad aver mai segnato in nazionale. Aveva 17 anni e qualche mese. A fine torneo, concluso ai quarti di finale, veniamo ricevuti a palazzo dalla Regina Mathilde”.

E lei non lo riconosce. “Lo scambiò per Romelu Lukaku. E ovviamente tutti a ridere. Origi è così, un ragazzo d’oro, solare, disponibile. Un gran lavoratore”.

Un colpo da Milan? “Assolutamente sì. Mi trovi una punta così abbordabile per costi, età, potenzialità. E poi non sente la pressione, ha sempre segnato gol importanti”.

Negli ultimi due anni, però, tanti infortuni. “È vero, ma quando sta bene è decisivo. Se il Liverpool ha vinto la Champions nel 2019 il merito è anche suo. Doppietta al Barcellona, gol in finale contro il Tottenham. Se non sei un top player, soprattutto da un punto di vista mentale, queste cose non le fai”.