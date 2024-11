Pascal Jansen, ex tecnico di Tijjani Reijnders ai tempi dell'AZ Alkmaar, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del quotidiano 'La Gazzetta dello Sport', nella sua edizione online, soffermandosi proprio sul centrocampista del Milan. In particolare ha spiegato il soprannome 'Duracell', con cui veniva chiamato in Olanda, riferito al fatto che in campo insegue tutti. Non solo, perché ha profetizzato la conquista di un trofeo con il club rossonero e ha spiegato come possa tranquillamente giocare nel Real Madrid. A suo dire, infatti, davanti avrebbe solamente Rodri e Jude Bellingham. Ecco, dunque, le sue parole in merito.