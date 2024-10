Milan, che bordata dell’ex a Fonseca: poi l’accusa ai giocatori e alla società

Massimo Orlando , ex calciatore rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle frequenze di 'TMW Radio', nel corso del consueto appuntamento con la trasmissione 'Maracanà', soffermandosi sul Milan e sulle colpe di Paulo Fonseca . Ecco, dunque, le sue parole in merito.

L'ex attacca: "Fonseca ha le sue colpe, il Milan cammina e gioca male"

Su Paulo Fonseca: "E' lui che non riesce a trovare la soluzione ora in campo. Vedo una squadra che cammina, che non ha entusiasmo. Credo che qualche colpa ce l'abbia anche lui. Alcune lacune, soprattutto tattiche e di mentalità, sono di sua responsabilità. Che abbia dei giocatori difficili da gestire e che dovrebbe essere aiutato dalla società questo è fuor di dubbio. O te ne vai o cominci a fare di testa tua. Può stare in panchina uno come Leao, hai Okafor, Chukwueze... questo Milan gioca male, ma lì non è colpa della società".