Milan, l’ex calciatore: “Pulisic uno dei migliori 25 al mondo. È sinonimo di …”

Alexi Lalas , ex calciatore statunitense, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di una delle ultime puntate del podcast 'State of the Union', soffermandosi su Christian Pulisic , attaccante del Milan. In particolare, a precisa domanda su cosa sia secondo lui sinonimo di classe mondiale ha spiegato come ognuno abbia la propria definizione.

Quella di Alexi Lalas corrisponde proprio a Christian Pulisic. A suo dire l'esterno del Milan sta giocando il miglior calcio della sua carriera in questo momento. Non solo, perché lo ritiene uno dei migliori 25 calciatori al mondo. Un riconoscimento di grandissimo prestigio per un giocatore in questo momento decisivo in casa rossonera. Ecco, dunque, le sue parole in merito.