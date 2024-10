Milan, l'ex calciatore stregato dalla perla balistica di Pulisic: e fa un pronostico sulla prossima 'magia'

"La nostra domanda era: sarà titolare in questa squadra? Come sarà? È il ragazzo della squadra. Nelle serate di Champions League, se mi dici che segna dalla bandierina d'angolo, non mi sorprende più. La prossima settimana segnerà da metà campo e poi la prossima settimana non lo so perché continua a spostare l'asticella del football americano e dei giocatori di football americano. Farlo nelle serate di Champions League per il Milan è semplicemente folle".