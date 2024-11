Dopo un periodo difficile ha sfornato una grande prestazione al Bernabeu e poi una doppietta a Cagliari. E’ stato fin troppo criticato? "La gente che critica Leao lo fa perché non vede come si allena, cosa fa durante la settimana con i compagni di squadre. Rafael è davvero un ottimo professionista. Poi magari ogni tanto potrà fare delle prestazioni non al 100%, ma che non cambiano il suo valore".

Quindi anche se non è mai stato continuo secondo lei può ambire a premi individuali come il Pallone d’Oro? "Sicuro. Ha tutto per lottare con gli altri giocatori per il Pallone d’Oro nei prossimi anni. Non ha limiti, può risolvere ogni partita, se ha la giusta fiducia".