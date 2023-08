Milan, Evani: “Obiettivo? La zona Champions. Sul calciomercato…”

Su Loftus-Cheek: «Lui ha più storia ed esperienza rispetto Reijnders, anche se è maggiormente a rischio infortuni. Di certo garantisce la qualità in un centrocampo che sarà interessante. Ci vorrà del tempo per oliare i meccanismi della squadra, però Pioli sarà contento di avere tutti questi elementi a sua disposizione».

Su Pulisic: «Sì, a me è sempre piaciuto. Non ha avuto molta continuità al Chelsea, ma in rossonero può dimostrare tutto il suo valore».

Su Musah: «Esattamente. Il Milan avrà più scelta in tutti i reparti. I rossoneri hanno maggiori alternative. E questo è importante».

Su Krunic: «Lui mi è sempre piaciuto. Non capivo come non riuscisse a trovare lo spazio che pensavo potesse meritare. Quando l’avevo seguito all’Empoli, in B, era proprio un giocatore di un’altra categoria. Krunic è uno di quei giocatori che si adatta, può giocare anche da trequartista e in qualsiasi posizione del centrocampo».

Sul centroacampo del Milan in confronto con quello dell'Inter: «Quello dell’Inter è più pronto. Barella e Frattesi possono dare una cilindrata superiore...Ma come già detto poco fa, lavorando, al Milan potranno godere di un centrocampo davvero interessante».

Sugli obiettivi del Milan: «Credo che quello iniziale sia di arrivare tra le prime quattro. Il Napoli dovrà difendere il titolo, l’Inter si è attrezzata, la Juventus non può continuare come negli ultimi anni. E poi ci sono le romane che non devono essere sottovalutate». LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Capitolo centrocampista. “Con lui molto più forti”