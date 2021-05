Milan, Eranio: “Kjaer-Tomori eccellenti. Pioli? Triste metterlo in discussione”

Stefano Eranio, ex calciatore rossonero, ha parlato della vittoria del Milan contro la Juventus e di alcuni singoli. Queste le dichiarazioni

Stefano Eranio, ex calciatore rossonero, ha parlato della vittoria del Milan contro la Juventus e di alcuni singoli. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'TuttoMercatoWeb': "Quella del Milan è stata una grande vittoria, l'ha meritata ampiamente. Peccato che Ibra si sia fatto male. Per quel che si è visto in campo potrebbe essere un infortunio che potrebbe costringerlo a star fermo per un po'. Il suo stop può creare un interrogativo sul percorso di fine campionato del Milan però va detto che la squadra ieri è riuscita, con altri ragazzi, a portare a casa il risultato. Diaz ultimamente è stato messo in campo non con frequenza, però ha dimostrato di avere qualità"