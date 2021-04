Milan, Eranio: “Donnarumma? Ci vuole gratitudine verso chi ti ha cresciuto”

Stefano Eranio, ex giocatore del Milan, ha parlato del rinnovo di Gianluigi Donnarumma. Ecco il suo pensiero sulla vicenda

Stefano Eranio, ex giocatore del Milan, ha parlato del rinnovo di Gianluigi Donnarumma. Questo il pensiero espresso ai microfoni di 'TMW Radio': "La volontà del giocatore sarà fondamentale. 8 milioni è l'offerta, credo che siano già tanti, oltre ai 6 già presi con il primo contratto. Non dico che non li meriti, è uno dei portieri più bravi, ma credo che quella cifra sia alta e credo che ci debba essere un po' di gratitudine nei confronti del club che ti ha cresciuto e che sta facendo uno sforzo così importante per te. Io penso che la conferma arriverà a Champions acquisita". Riguardo il mercato, Maldini è pronto a chiudere un nuovo colpo.