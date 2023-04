Milan, entourage di Baldanzi: “Interesse da molti club”

Il Milan potrebbe essere alla ricerca di giocatori interessanti da inserire in rosa per la prossima stagione. Come riportò La Gazzetta dello Sport, in caso di partenza di Brahim Diaz, i rossoneri potrebbero essere interessati a Tommaso Baldanzi, calciatore dell'Empoli. Un membro dell’entourage di Baldanzi, Michele Mortani, ha parlato dell'interesse dei club italiani, come il Milan, riguardo il calciatore dell'Empoli. Ecco le sue parole a Sportitalia.