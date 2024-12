Sabatini: “Se il Milan è quello di sabato c’è stata una svolta”

"Se la convincente vittoria contro l'Empoli può essere la svolta per il Milan? Sì, sembra esserci un'atmosfera più serena. E' una domanda difficile a cui rispondere perchè se questa domanda la fai dopo Real Madrid-Milan c'è una risposta, se la fai dopo Cagliari-Milan arriva un'altra risposta, se la fai dopo Slona Bratislava-Milan ne arriva un'altra ancora. Se il Milan è quello di sabato c'è stata una svolta, però che il Milan sia veramente quello non lo so, lo spero per i tifosi rossoneri. Di più non posso dire sinceramente". LEGGI ANCHE: Milan-Sassuolo con Reijnders ancora titolare. Rinnovo in arrivo, ecco le cifre >>>