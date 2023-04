Milan-Empoli, Parolo: “Secondo me al VAR non hanno immagini chiare”

Al termine di Milan-Empoli, terminata con un pareggio per 0-0, Marco Parolo è intervenuto ai microfoni di DAZN per analizzare alcuni episodi. L'ex calciatore della Lazio si è soffermato in modo particolare sul rigore non concesso dall'arbitro Matteo Marcenaro al Diavolo per un fallo di Fazzini su Theo Hernandez, sostenendo come probabilmente al VAR non abbiamo le immagini chiare per capire se il fallo c'è o meno. Di seguito le sue parole.