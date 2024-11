Parolo: “Il Milan non può più sbagliare. Deve iniziare un filotto per…”

Intervenuto a Dazn, Marco Parolo ha parlato del Milan dopo la bella vittoria di campionato contro l' Empoli . I rossoneri conquistano i tre punti attraverso una prestazione convincente, ma per l'ex centrocampista la squadra di Fonseca ha già perso le occasioni per concorrere allo Scudetto. Ecco, di seguito, le sue parole.

"Le altre possono sbagliare, il Milan no. I rossoneri devono iniziare un filotto, perché i jolly per la parola scudetto se li è forse giocati già tutti. Per la Champions League invece il discorso è diverso".