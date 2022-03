Maccarone: “Mi sarebbe piaciuto giocare nel Milan, qualche rimpianto c’è”

L'ex calciatore Massimo Maccarone ha militato nelle giovanili del Milan, ma non ha mai esordito in Prima Squadra. Ecco il suo rimpianto

L'ex calciatore Massimo Maccarone (QUI LA NOSTRA ESCLUSIVA A BIG MAC) ha militato nelle giovanili del Milan, ma non ha mai esordito in Prima Squadra. La carriera di 'Big Mac' ha preso altre strade, come quella di Empoli, club in cui ha lasciato il suo cuore. In vista di Milan-Empoli di Serie A, Maccarone ha parlato del rimpianto di non aver mai esordito in rossonero. Queste le dichiarazioni nel suo intervento su 'Sky Sport: "Io ho fatto le giovanili al Milan. Ho fatto qualche stagione in prestito, poi sono andato all'Empoli che ha vinto la comproprietà alle buste. Qualche rimpianto ovviamente ce l'ho, ero cresciuto nel Milan, mi sono allenato anche con la prima squadra. Giocare a San Siro con il Milan mi sarebbe piaciuto, ma sono comunque contento della mia carriera. Ad Empoli ho lasciato il cuore".