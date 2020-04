Milan, Dunga su Paqueta: “Non può fare la guerra contro tutti”

ULTIME NEWS MILAN – Carlos Dunga, ex commissario tecnico della Nazionale brasiliana, ha rilasciato un’intervista a ‘Il Corriere dello Sport’ in cui parla di alcuni giocatori verdeoro, menzionando anche il centrocampista del Milan Lucas Paqueta. Ecco le sue dichiarazioni: “I giovani a volte fanno fatica: gente come Coutinho o Gabigol se li prendi poi devi farli giocare come sanno. Paqueta non può fare la guerra contro tutti invece“. Intanto Roberto De Zerbi ha criticato i Milan sulla scelta fatta su Locatelli, QUESTE LE SUE DICHIARAZIONI >>>

