Milan, Donnarumma: “Questo momento è per i tifosi. Ci stiamo divertendo”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, portiere rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Milan TV‘ a poche ore dalla partita contro il Sassuolo, in programma martedì sera al ‘Mapei Stadium‘ di Reggio Emilia. Queste le dichiarazioni di Donnarumma.

Sulla squadra: “Sicuramente stiamo bene, ci divertiamo a stare e scherzare insieme. Questa armonia ci porta a giocare bene. Ci stiamo divertendo nel giocare e questa è la causa delle nostre vittorie. La voglia di stare sul campo e di preparare la partita si vede dalla porta e questa si tramuta in un bel gioco e in una grande voglia di vincere.”

Sul suo essere leader: “Ogni partita do sempre il massimo e cerco di spronare la squadra. Lo so che si sente, a volte me ne accorgo (ride, ndr) ma questo è importante per la squadra”.

Sui tifosi: “Abbiamo tifosi fantastici che ci hanno sempre seguito e aiutato. Questo momento è anche per loro. Speriamo che ritornino presto allo stadio perchè ci possono dare una grande mano”.

