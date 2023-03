Donnarumma: “Milan? Grandissimo segnale. Sono contento”

"Son contento. E' un grandissimo segnale per il calcio italiano, sono contento per i miei compagni che sono lì. PSG? La delusione per il mancato passaggio del turno è grande". Il portiere, ex rossonero, si complimenta con il Milan per il passaggio del turno. Dopo l'eliminazione dello scorso anno subita in rimonta dal Real Madrid, Donnarumma saluta la Champions agli ottavi, stavolta contro un Bayern Monaco superiore.Tottenham-Milan, un vero capolavoro tattico di Pioli