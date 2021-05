Milan, Donnarumma: “Abbiati fondamentale per il mio percorso”

Gianluigi Donnarumma, portiere del Milan, ha parlato dell'importanza di Christian Abbiati per il suo percorso di crescita

Gianluigi Donnarumma, portiere del Milan, ha parlato dell'importanza di Christian Abbiati per il suo percorso di crescita. Queste le dichiarazioni rilasciate nell'intervento sul canale Twitch 'Justees': "Ho avuto Abbiati nel mio primo periodo al Milan, è stato importantissimo. Mi ha aiutato a crescere, mi ha fatto sentire importante e tranquillo quando ho avuto l’opportunità di giocare in Serie A. È stato fondamentale nel mio percorso. Essere un mentore in futuro? Non ci ho ancora pensato, ho solo 22 anni ma sicuramente in futuro aiuterò anche io i giovani (ride, ndr)". Clicca qui per leggere l'intervista integrale di Gigio