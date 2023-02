Milan, Donadoni: “Ci vuole qualcosa in più per certi risultati”

Roberto Donadoni, ex giocatore del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al momento di forma dei rossoneri

L'ex giocatore del Milan, Roberto Donadoni, ha parlato a Tuttosport dei rossoneri, del momento, e del trequartista Charles De Ketelaere. Tra le tematiche toccate dall'ex mediano anche quella relativa al Diavolo di oggi. A sua detta il Milan ha ancora bisogno di qualcosa in più per fare il salto di qualità in stagione e raggiungere determinati risultati, sebbene sia tornato a macinare anche a livello europeo. Di seguito le sue parole a riguardo.