Milan, Donadoni: “Tonali? L’anno prossimo si affermerà” | News

Roberto Donadoni, ex giocatore del Milan, nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport ha parlato di Sandro Tonali

Roberto Donadoni, ex giocatore rossonero, ha rilasciato un'intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Donadoni ha parlato del momento del Milan, soffermandosi in particolar modo su Sandro Tonali: "Nessuno poteva aspettarsi il Milan secondo a questo punto della stagione. Vanno riconosciuti i meriti a tutti, squadra, allenatore e società. Poi è normale che in ogni stagione, anche nelle migliori degli anni ruggenti, ci sia qualcuno che non rende per quanto ci si aspettava. Ma non penso a Tonali: questi mesi gli sono servite per capire come si vive in un club di tale importanza, l’anno prossimo sarà quello della sua affermazione". Intanto oggi c'è Parma-Milan. Ecco le scelte di Pioli.