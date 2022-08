Milan, Donadoni: “A Leao non si può rinunciare, ma pecca di concretezza”

Roberto Donadoni, ex calciatore rossonero, ha parlato del Milan, della lotta scudetto in Serie A, ma anche del suo futuro

Roberto Donadoni , ex calciatore rossonero, ha parlato del Milan , della lotta scudetto in Serie A, ma anche del suo futuro. Queste le dichiarazioni nella sua intervista a 'La Gazzetta dello Sport'.

Cosa ha notato in questa Serie A? "Una cosa mi ha colpito: l’impressione che la differenza tra le squadre top e le altre sia aumentata. Vedo 6-7 squadre che se la giocheranno per la retrocessione. Quasi un torneo a parte".

Subito la domanda indiscreta. Si parla di Donadoni al Monza. Non è che Galliani l’ha chiamata per ricordare i bei tempi...? "Ho letto anche io ma siamo solo alla seconda giornata...".

Si è discusso un po’ sul significato di Atalanta-Milan. Grande prova o pareggio deludente? "Avversari come l’Atalanta marcano pregi e difetti. Se riesci a importi lì, e il Milan lo ha fatto per buona parte della partita, è un segnale importante".

Visto De Ketelaere? "Visto. Necessita di un po’ di tempo, come chi arriva da contesti diversi, ma mi pare uno di quei giocatori votati alla squadra per cultura e mentalità".

Il sorteggio ha detto Chelsea, che ha fatto almeno un pensiero a Leao. Da tenere oppure da vendere, a prezzi da record? "Leao ha un grande potenziale e a me pare pecchi di concretezza, non è così determinato come dovrebbe e potrebbe. Per un allenatore, però, è uno dei giocatori a cui una squadra non dovrebbe mai rinunciare".