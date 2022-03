Milan, Donadoni: “Kessie trequartista? Ecco in cosa deve migliorare”

Franck Kessie può fare il trequartista, parola di Roberto Donadoni. L'ex calciatore del Milan, però, evidenzia gli aspetti su cui deve migliorare

Franck Kessie può fare il trequartista, parola di Roberto Donadoni. L'ex calciatore del Milan, però, evidenzia gli aspetti su cui deve migliorare l'ivoriano per interpretare al meglio il ruolo. Le dichiarazioni ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport': "E parlando proprio di Franck lui è un ottimo centrocampista, ma da trequartista ancora dobbiamo scoprirlo in tutte le sue qualità. Nel senso che quando sei abituato ad agire 15-20 metri indietro ti devi abituare alla nuova posizione, che però potrà ricoprire benissimo. Ha mezzi tecnici e fisici per farlo. Deve solo migliorare la fase di conclusione dell'azione, capendo i tempi per il tiro o per buttarsi dentro, piuttosto che nella rifinitura per un compagno. Serve tempo ma sono sicuro che ci riuscirà. Mentre nella fase di non possesso le sue capacità di lettura del gioco, lo favoriranno nel pressing su Lobotka e gli altri portatori di palla".