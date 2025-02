Milan, Donadoni: “Il mercato ha migliorato la rosa, ma a mancare è…”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Roberto Donadoni ha parlato del Milan, della sfida di ritorno col Feyenoord e non solo

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Roberto Donadoni ha parlato del Milan , della sfida di ritorno di Champions League col Feyenoord e non solo. L'ex calciatore rossonero ha espresso la sua opinione sui nuovi acquisti del Diavolo, sul lavoro di Conceicao e sul momento che vivono i rossoneri. Ecco, di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni. Clicca qui per l'intervista completa!

Sull'atteggiamento e il gioco della squadra rossonera: "Grazie al mercato la rosa è migliore rispetto a un mese fa, ma ancora mi sembra che la squadra non abbia la coscienza e la consapevolezza che permettono di ottenere certi risultati con continuità. L’attuale percorso altalenante lascia perplessi ed è frutto di un’impronta di gioco che faccio fatica a identificare. Ci sono formazioni come il Como e la Lazio che hanno uno stile chiaro, i rossoneri no".