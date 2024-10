Donadoni: “Il Milan ha iniziato in modo deludente, ma darà battaglia”

Roberto Donadoni, ex giocatore del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla Serie A, in particolare sulla lotta scudetto

Roberto Donadoni ha avuto una carriera da calciatore di altissimo livello, principalmente nel Milan , con il quale ha conquistato 6 Scudetti e 3 Champions League. L'ex allenatore di Parma , Bologna e Napoli , nonché ex commissario tecnico della Nazionale italiana , ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla Serie A a La Gazzetta dello Sport.

Le parole di Donadoni sulla lotta Scudetto

"Spero che non si riduca a una corsa tra due squadre. Dopo un avvio complicato, il Napoli sta mostrando di essere un serio concorrente per il titolo. È evidente che non partecipare alle competizioni europee possa offrire un vantaggio fisico, ma queste competizioni sono anche motivanti, mantenendo alta tensione, attenzione e stimoli. L'Inter rimane indiscutibilmente la favorita".