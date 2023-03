Milan, Donadoni: “Manca la continuità. Napoli favorito”

Roberto Donadoni, ex calciatore del Milan, ha parlato anche della stagione dei rossoneri e degli argomenti più caldi intorno al Diavolo

Emiliano Guadagnoli

Roberto Donadoni, ex calciatore del Milan, ha parlato anche della stagione dei rossoneri e degli argomenti più caldi intorno al Diavolo. Ecco le sue parole rilasciate a Bruno Longhi per la trasmissione Apericalcio.

Su Napoli-Milan: "La Champions è una competizione particolare che dà stimoli forti e che tira fuori dai giocatori quel qualcosa in più, però oggi una valutazione a freddo porta a vedere avvantaggiato il Napoli sul Milan, per il ruolino di marcia che ha e per uno spirito di gruppo che pare veramente unico".

Sulla stagione del Milan: "Dopo lo scudetto tutti si aspettavano un'altra grande stagione, così non è stato, è mancata la continuità ma penso sia riduttivo dare la colpa al mercato estivo. I motivi sono evidentemente di più".

Su DeKetelaere: "De Ketelaere va aspettato così come è stato fatto per Tonali. Il Milan ha puntato sul belga perché in lui ha visto qualità importanti, ha faticato quest'anno ma spero dimostri quello che vale nel prossimo futuro".

SuLeao: "Leao è l'uomo che sa accendere la fantasia, sta esprimendosi a fasi alterne, deve trovare continuità ma senza entrare nel merito di questioni economiche dico che il Milan deve puntare su giocatori come lui. Kvaratskhelia è unico. Non so se mi assomiglia o meno, di certo è stata una grande scoperta dei dirigenti del Napoli. Oltre alla tecnica, si vede che ha tanta voglia di emergere e dimostrare il suo valore". Esclusiva – Milan-Leao, decisione in stand by. Chiamate dall’estero