Milan, attacco frontale del dirigente: “Caos indicibile”. Poi asfalta Leao, Theo e Ibrahimovic

Milan, il dirigente senza filtri: "Leao e Theo palle al piede. Ibra fuori luogo"

Cosa ne pensa della gestione Fonseca in casa Milan? "Se la Roma è la confusione fatta persona a livello societario e aziendale, il Milan è il caos più indicibile sotto questo punto di vista. Direttori che non hanno mai fatto i direttori. Un Ibrahimovic assolutamente fuori contesto e fuori luogo sotto questo punto di vista. Con zero esperienza e certamente incapace a svolgere un ruolo del genere in un club prestigioso come il Milan. Solo tanta prosopopea e tracotanza. Le grandi aziende si guidano con la competenza non con le chiacchiere, quelle le porta via il vento. Sua è stata la scelta di puntare su Fonseca e non penso il portoghese abbia fatto granché finora...".