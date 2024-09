Milan, Dida sincero: “Theo e Leao? Non c’è alcun caso. Anche se …”

Nelson Dida , ex portiere rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'Sport Mediaset', soffermandosi proprio sul Milan e sul caso riguardante il cooling break di Theo Hernandez e Rafael Leao lontani dal gruppo contro la Lazio . A suo dire in questo senso non ci sarebbe nessun caso dal momento in cui i due erano appena entrati in campo e avevano già ricevuto indicazioni da Paulo Fonseca . Pur ammettendo che sarebbe importante rimanere tutti insieme, il brasiliano minimizza sulla questione, anche perché sottolinea come l'intento del cooling break sia quello di far riposare i giocatori. Ecco, dunque, le sue parole in merito.

Milan, Dida minimizza su Theo e Leao: e poi li esalta perché ...

"Theo e Leao? Si sta facendo un grande caso ma per me non è così significativo. Loro sono due giocatori importanti per il Milan: erano appena entrati in campo e avevano già ricevuto tutte le indicazioni da parte dell'allenatore. Il cooling break serve per far respirare un po' i giocatori, loro erano appena entrati: io capisco che è importante stare tutti insieme, però non farei comunque un caso su quello che è successo a loro".