Milan, senti Dida: “Maignan? Ecco cosa mi ha detto sull’infortunio”

Nelson Dida, ex portiere del Milan, ha parlato (anche di Mike Maignan) in un'intervista rilasciata al canale 'YouTube' della Lega Serie A

Sulla preparazione di Maignan ad una partita: "Mike è uno concentrato come me, nel senso: da quando arriva a San Siro con la sua testa è già pronto per entrare in campo e fare tutto il possibile. Nel riscaldamento ha un suo momento particolare per concentrarsi, di sapere che atmosfera c'è e l'ambienta che lo circonda, così da fare le cose giuste quando si entra in campo. Lui è uno con grandissimi riflessi e dà sempre il 100%".