Milan, Dida: “Maignan fortissimo, che derby! Quando lo sento mi chiede …”

Su Maduka Okoye: "Okoye è un portiere che può fare grandi cose in questo campionato. Già in passato gli avevo detto è che questo la Serie A è dura, non è facile, ci sono tante cose fuori campo che devi saper gestire. Maduka deve avere la capacità di avere la testa solamente per il suo lavoro e per quello che è capace di fare, quindi tanto allenamento. Lavorare e lavorare, il mio consiglio è sempre quello. Il duro lavoro sicuramente paga. Okoye è un portiere che mi piace tanto".