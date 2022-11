Milan, Dida: “La nostra pazzia è di affrontare l’uomo e buttarsi”

Il Milan è una squadra ricca di storia e di vittorie davvero importanti. Per questo, tra le sue fila, sono passati tantissimi calciatori di talento e di livello internazionale. Molti ricordano i bomber storici come Inzaghi e Shevchenko. Altri i capitani di una vita come Maldini e Baresi. Altri ancora i centrocampista con i piedi fini come Pirlo e Kakà. Spesso però, ci si dimentica di un ruolo specifico, quello del portiere. Nelson Dida ha fatto la storia del club tra i pali, molto spesso nel bene, ma anche nel male.