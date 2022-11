Milan, Dida: “Con l’Ajax la parata più bella della mia carriera”

Nelson Dida, ex portiere e preparatore rossonero, ha parlato del suo passato al Milan e della parata più bella in carriera

Il Milan è una squadra ricca di una storia davvero lunga e importante. Naturalmente hanno calcato l'erba di San Siro, tantissimi giocatori talentuosi e che hanno fatto la storia rossonera. Spesso ci si scorda di un ruolo fondamentale in questo sport, ovvero il portiere. Nelson Dida è stato un grande interprete di questo ruolo e lo ha fatto con la maglia del Milan .

Dida e la sua parata più bella

Nelson Dida, ex portiere e preparatore rossonero, ha parlato del suo passato al Milan, di Mike Maignan e di tanto altro. Queste le dichiarazioni rilasciate ai canali ufficiali del Diavolo in occasione della 'Milano Games Week'. Ecco un estratto sulla sua miglior parata in carriera.