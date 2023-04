Milan, Diaz: “Ecco il segreto dei 5 clean sheet in Champions”

Brahim Diaz, trequartista del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al match contro il Napoli in Champions League

"E' stata dura. Ho vinto il premio di migliore in campo, ma la cosa più importante è senza dubbio il risultato. E' stata una partita dura. Loro hanno avuto delle occasioni, anche noi abbiamo avuto le nostre occasioni. Ma è ancora tutto aperto. Dovremo lottare ancora e scendere in campo con questo spirito. Dobbiamo continuare a lavorare così perchè questo è ciò che siamo. Siamo una squadra con tanto talento".

"Il segreto è che tutti danno una mano, attaccano e difendono. Questo è il segreto. Lavorare duro, non concedere spazi agli avversari e questo è tutto. Hanno giocato bene. Abbiamo avuto una chance per segnare e lo abbiamo fatto. Questo è importante. Il Napoli ha fatto una buona partita, ma anche noi. I primi 15 minuti sono stati complicati per noi, loro hanno iniziato molto bene, ci hanno pressato tanto, ma poi penso che abbiamo fatto bene anche noi". Milan, un club di Serie A piomba su Aouar >>>