Milan, Di Vaio: “Ibrahimovic sta riscrivendo la storia. San Siro meraviglioso”

Marco Di Vaio, responsabile scouting del Bologna, ha parlato della partita di Serie A contro il Milan e di Zlatan Ibrahimovic. Le dichiarazioni

Su Zlatan Ibrahimovic e sulla sua longevità: “Sta facendo qualcosa di straordinario. Da un giocatore distaccato e mentalmente molto solido come ha sempre mostrato di essere è stato strano, quasi paradossale, sentire le sue parole sulla paura di ritirarsi. In ogni caso sta riscrivendo la storia da questo punto di vista, per qualità, per quello che mette in campo, per come sta riuscendo a rinnovarsi negli stimoli a 40 anni e per quello che riesce a dare alla squadra. Anche fuori dal campo resta un punto fermo, pur giocando di meno. Penso che sia un giocatore straordinario, con una carriera incredibile e se dovesse vincere lo scudetto a questa età farebbe davvero qualcosa di grandioso.”