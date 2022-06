Milan, Di Stefano: “Renato Sanches primo obiettivo: può fare il trequartista”

Peppe Di Stefano, giornalista e inviato sul Milan, ha espresso il suo pensiero in merito ai movimenti di mercato del Milan

"Berardi? Bisognerà seguire le linee guida di RedBird", prosegue Di Stefano. "In attacco servirà una rivoluzione. Arriva Origi, non c'è Ibra che è infortunato. Hai un giocatore come Giroud con un anno in più, Rebic è intermittenza e non c'è un numero 10. Si vuole investire sulla trequarti o sulla destra? Il problema di Berardi è sempre stato quello di non andare in grandi spogliatoi, il Milan è composto da giovani calciatori. Il Sassuolo però chiede molto, circa 40 milioni di euro, per Berardi. Questa è la situazione".