Milan, Di Stefano: “Nessuna risposta di Ibrahimovic alle parole di Lukaku”

Le ultime notizie sul Milan. Peppe Di Stefano, noto giornalista, ha parlato di Ibrahimovic: l'attaccante svedese è concentrato solo sul campo

Peppe Di Stefano, inviato sul Milan, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole. "Nessun messaggio ad effetto pubblicato sui social da Zlatan Ibrahimovic, se non una foto dove calcia il pallone e mette in bella mostra i suoi muscoli. Dunque nessuna riposta alla provocazione di Lukaku, segno di come Ibra sia solo concentrato sul campo. Proprio l'attaccante svedese è tornato in campo sabato contro il Benevento, ha giocato una buona partita ma non segna da sette gare. Adesso Zlatan vorrebbe chiudere il cerchio segnando un gol allo 'Stadium', uno stadio in cui Ibrahimovic non ha mai segnato e che da lì il Milan vorrebbe tornare a casa con 1 o 3 punti in tasca". Lucas Vázquez al Milan? Ecco cosa ne pensa un nostro collega di 'AS' >>>