Milan, Di Stefano: “Junior Messias ha svolto l’allenamento con il gruppo”

Secondo Peppe Di Stefano, giornalista di Sky Sport, Messias si è allenato con il gruppo e sarà a disposizione di Pioli per la gara di domenica

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport 24', Peppe Di Stefano ha annunciato che Junior Messias sarà a disposizione di Stefano Pioli per la gara di domenica contro l'Atalanta. L'ex Crotone, infatti, ha svolto tutto l'allenamento con il gruppo e molto probabilmente partirà dalla panchina. Recuperato anche Kjaer, il discorso è diverso per gli infortunati Krunic, Bakayoko, Florenzi e Ibrahimovic. I due centrocampisti torneranno a pieno regime dopo la sosta, Florenzi invece è stato operato oggi e starà fuori circa un mese. L'attaccante svedese, invece, salterà la sfida contro i bergamaschi ma tornerà agli ordini di Pioli dopo gli impegni delle Nazionali.