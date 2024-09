Milan, Di Stefano: “Ecco come Fonseca ha svoltato: cinque passi decisivi”

Milan, Di Stefano rivela il segreto del cambiamento di Fonseca: e trova cinque episodi chiave

"Il primo è la chiacchierata di 1 ora e quaranta a Milanello dove avrebbero dovuto fare i video e invece hanno parlato non solo di tecnica e di tattica. In secondo luogo, molto importante per l'unione del team è stata la grigliata del venerdì pre-derby. Importante anche il ruolo di Zlatan Ibrahimovic, criticato dopo la frase "Io sono il boss, comando io" e che cambia totalmente ritmo e diventa più accondiscendente, carino e sereno nei confronti di tutti. Il quinto è quando lui in conferenza dice di non voler parlare bene dell'Inter. Ma la verità è che non ha fatto vedere neanche un frame dell'Inter. E quando fai così o sei uno sprovveduto o stai lavorando sulla testa della squadra. Lui ha lavorato così e ha fatto capire di non voler vincere per i difetti dell'Inter. Ma perché il Milan è in grado di vincere giocando all'attacco".