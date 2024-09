Gianluca Di Marzio, noto giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni in collegamento con 'Sky Sport', soffermandosi in modo particolare su Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird per il Milan. L'esperto di calciomercato ha innanzitutto ammesso come la sua assenza abbia fatto rumore in casa rossonera, dal momento in cui è durata 17 giorni. D'altra canto, però, fa notare come faccia la differenza con la sua sola presenza. Tanto Paulo Fonseca quanto i giocatori, infatti, sono passati a stringergli la mano nel corso della rifinitura in vista del Liverpool. Ecco, dunque, le sue parole in merito.