Fabio Barera Redattore 26 ottobre - 17:15

Angelo Di Livio, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di una delle trasmissioni di 'Tv Play', soffermandosi in particolare su Rafael Leao e su quanto accaduto nel corso di Milan-Bruges di Champions League. A suo dire l'atteggiamento del lusitano rischia di dare fastidio anche ai compagni di squadra. Poi propone uno strano paragone con Thierry Henry, ma quello dei tempi della Juventus. Ecco, dunque, le sue parole in merito.

Milan, Di Livio accusa duramente Leao: poi l'improvvido paragone con Henry — "Appena Leao è uscito hanno fatto gol e sono andati ad esultare vicino a lui. Ma cosa ti costa andare lì e abbracciare il gruppo? Invece di fare l'indifferente, fare il musone e andare via. Vuoi creare delle problematiche, vuoi fare polemica? Così lo stai facendo. Determinati atteggiamenti se si ripetono una, due, tre volte cominciano a dar fastidio anche ai compagni di squadra. Qualcuno ieri è andato a cercarlo per abbracciarlo, lui non lo ha calcolato. Lo posso giudicare come calciatore, ha delle correnti alternate, alti e bassi. Se ti devo fare un esempio ricorda il primo Henry della Juventus che quest'ultima l'ha mandato via a fine anno".