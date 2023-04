Milan, Di Gennaro: “Leao va blindato, per lui farei uno strappo alla regola”

Antonio Di Gennaro, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla necessità per il Milan di rinnovare il contratto a Leao

Fabio Barera Redattore

Antonio Di Gennaro, ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di 'TMW Radio', nella trasmissione 'Maracanà', per fare un punto della situazione sulla giornata di Serie A, in attesa che questa sera si giochi il posticipo tra Atalanta e Roma. L'attuale opinionista ha parlato anche del Milan, sostenendo come la società a suo parere debba blindare Rafael Leao, facendo uno strappo alla regola ed arrivando a dargli anche 8-10 milioni di euro. Di seguito le sue parole a riguardo.

Le parole di Antonio Di Gennaro su Rafael Leao — "Leao, quando vuole giocare, non lo prendi mai. E per questo va blindato. Io a lui 8-10 milioni li darei, farei uno strappo alla regola".