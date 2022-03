Milan, Di Gennaro: “Kessie come Donnarumma. Giocherà al Barça?”

Franck Kessie lascerà il Milan per accasarsi al Barcellona. Ma giocherà? Ecco il paragone con Gianluigi Donnarumma secondo Antonio Di Gennaro

Stando alle ultime indiscrezioni di mercato provenienti dalla Spagna Franck Kessie è di fatto un calciatore del Barcellona. Le parti sembrano aver raggiunto un accordo definitivo per uno stipendio di circa 6,5 milioni di euro all'anno. Il noto opinionista Antonio Di Gennaro, però, ha espresso qualche perplessità per questo trasferimento, paragonandolo a quello di Gianluigi Donnarumma al Psg. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'TMW Radio': "A livello di stipendio ha fatto una scelta da rispettare ma a livello tecnico-tattico potrebbe avere dei problemi, Xavi vuole un calcio fatto di palleggio e tecnica. Non sarà facile per lui giocare, davanti ha un talento incredibile come Pedro e il professore Busquets. Anche lui, come Donnarumma, dovrà conquistarsi il posto". Ecco le Top News di oggi sul Milan: Renato Sanches vicino, incontro per Gianluca Scamacca