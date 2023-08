Di Gennaro: “Al Milan mancava un giocatore come Cukwueze a destra”

Antonio Di Gennaro, ex centrocampista in Serie A nonché ex vice-allenatore del Milan nel 2001, quando c'era Fatih Terim in panchina, ha parlato dei rossoneri in esclusiva per 'Tuttosport' oggi in edicola. Ecco, dunque, un estratto delle dichiarazioni dell'attuale commentatore tecnico per 'RaiSport'.